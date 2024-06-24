Экономист Тимошенко рассказал, каким будет курс юаня на этой неделе

Юань на предыдущей неделе показал высокую волатильность: резко ослабевая в начале, активно укрепляясь в ее последние дни. На текущей неделе ряд факторов окажет давление на курс китайской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Действия правительства для стабилизации валютного рынка принесли заметный эффект, поэтому прогнозируемый коридор для курса юаня ожидается более узким в среднесрочной перспективе, считает эксперт. Тем не менее наибольшую стабильность торгам китайской валютой придало бы сообщение о новых решениях в части трансграничных переводов, что в какой-то мере застраховало бы юань от резких колебаний курса, предполагает он.

«На новой неделе давление на курс валюты из Поднебесной будут оказывать такие факторы, как приближающийся налоговый период (28 июня), сложности с проведением платежей в юанях импортерами в связи с тем, что часть иностранных компаний пока не готова переходить на расчеты в китайской валюте», — комментирует Тимошенко.

Аналитики и инвесторы ожидают сигналов от Банка России о вероятности снижения или отказа от продаж юаней во второй половине года для смягчения адаптационных условий к текущим реалиям валютного рынка, говорит эксперт.

Он прогнозирует, что торговый диапазон юаня с 24 по 28 июня составит 11,50–12,50 рубля.