сегодня в 12:21

Курс юаня на Московской бирже вырос до 13,789 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс юаня подрос на 7,45 копейки, если сравнивать с показателями на закрытии предыдущих торгов. Он составил 13,789 рубля, сообщает ТАСС .

К 10:07 по московскому времени китайская валюта ускорила рост и была на отметке 13,804 рубля (плюс 8,9 копейки).

По данным биржи, максимум курса был 13,804 рубля.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал РИАМО, что, учитывая уровень инфляции в РФ и КНР, справедливый курс юаня к рублю находится примерно на уровне 14,3 рубля.