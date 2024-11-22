Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 14 рублей впервые с октября 2023 года

В пятницу курс юаня к рублю на Мосбирже поднялся выше 14 рублей. Такой показатель наблюдается впервые с 9 октября 2023 года, сообщает ТАСС .

По состоянию на 15:56 по московскому времени китайская валюта торговалась на уровне 14,001 руб. Прирост составил 5,1 коп.

К 16:24 по Москве курс юаня поднялся до отметки в 14,03 руб. Прирост был уже 8,05 коп.

Между тем поднялся и индекс Мосбиржи. Он вырос на 0,5% и достиг 2 581,39 пункта. Индекс РТС показал такой же рост и составил 807,7 пункта.

В пятницу курс доллара взлетел выше 103 рублей после слов президента РФ Владимира Путина про «Орешник». По состоянию на 11:03 по Москве он составил 103,225 рубля.