Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 12 рублей впервые с 24 июня

Курс юаня поднялся выше 12 рублей. Это произошло впервые с 24 июня, следует из данных торгов Мосбиржи.

По итогам первой минуты торгов китайская валюта оказалась на 6,64 копейки выше уровня официального курса.

На 11:15 по московскому времени юань вырос до 12,01 рубля, а к 11:18 рост замедлился. Китайская валюта находилась на уровне 12,004 рубля.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов ранее отметил, что Китай продолжит использовать ослабление юаня к доллару как фактор получения дополнительного конкурентного преимущества для своей экономики. Это значит, что в третьем квартале стоит ожидать укрепления юаня по отношению к рублю.