Курс юаня к рублю в начале мая — прогнозы эксперта

В паре рубль-юань на Московской бирже наблюдается относительно стабильная обстановка. При этом геополитические новости о мирных переговорах способны повлиять на расстановку сил и добавить рублю повышенной волатильности, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Свежее решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной в рамках стабильного курса жесткой ДКП может добавить небольшого оптимизма российскому рублю, отмечает эксперт.

Напряжения китайскому юаню по-прежнему добавляет тарифная война КНР и США. Тем временем на его стороне могут оказаться сигналы президента США Дональда Трампа и министра финансов США Скотта Бессента о вероятности снижения градуса в этом противостоянии, говорит Максим Тимошенко.

Поддержку текущему курсу юаня способны добавить не сбавляющие оборотов меры китайских властей по спасению экономики КНР — в их числе масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта в стране, автомобилестроение, а также промышленное оборудование. На стороне юаня и рекордные показатели добычи Китаем нефти в рамках реализации его плана по налаживанию собственной нефтегазовой добычи и обеспечения энергетической независимости, отмечает эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 11,25-11,50 рублей.