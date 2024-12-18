Курс гривны упал до исторического минимума
Нацбанк поднял курс американского доллара к гривне до максимума
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Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, сообщает РИА Новости.
На сайте регулятора указан официальный курс украинской валюты — 41,82 гривны за доллар.
По данным финансовых аналитиков, доллар вскоре превысит отметку в 42 гривны.
Ранее Нацбанк заставил финансовые учреждения Украины отчитываться о тратах своих клиентов за рубежом.