Курс гривны упал до исторического минимума

Нацбанк поднял курс американского доллара к гривне до максимума
Экономика

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Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, сообщает РИА Новости.

На сайте регулятора указан официальный курс украинской валюты — 41,82 гривны за доллар.

По данным финансовых аналитиков, доллар вскоре превысит отметку в 42 гривны.

Ранее Нацбанк заставил финансовые учреждения Украины отчитываться о тратах своих клиентов за рубежом.