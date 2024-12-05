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Курс евро вяло отреагировал на политический кризис во Франции

Индекс евро вяло отреагировал на вотум недоверия к французскому правительству. В четверг утром пара EUR/USD сохраняет позицию в районе 1,05, сообщает «Финам» .

Индекс доллара за прошедшие сутки несколько снизился и в настоящее время составляет около 106,15. Опубликованные статистические данные и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла не оказали значительного влияния на американскую валюту.

Курс доллара по отношению к японской валюте также не претерпел значительных изменений и составляет около 150 иен.

По словам Пауэлла, экономика Соединенных Штатов сегодня демонстрирует впечатляющие результаты: инфляция под контролем, а уровень безработицы остается низким.

Ранее стало известно, что парламент Франции отправил правительство в отставку. Национальное собрание приняло вотум недоверия правительству 73-летнего премьер-министра Мишеля Барнье. В его поддержку проголосовали 331 из 574 депутатов.