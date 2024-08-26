Курс евро превысил 102 рубля

Банк России повысил курс европейской валюты на 27 августа до 102,4927 рублей. Это произошло впервые с 20 октября прошлого года, сообщается на сайте регулятора.

Также Центробанк установил официальный курс доллара и китайского юаня на уровне 91,7745 и 11,6863 рублей соответственно.

По сравнению с прошедшими выходными и понедельником доллар подорожал на 7,33 копеек, евро — на 88,02 копеек, а китайская валюта подешевела на 8,84 копеек.

Что будет влиять на курс рубля в сентябре 2024 года, можно ли ожидать резких колебаний его стоимости и сколько будет стоить российская валюта в первый осенний месяц, читайте в материале РИАМО.