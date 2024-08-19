Курс рубля в сентябре 2024 года: сильных колебаний не избежать

Каким будет курс рубля в сентябре 2024 года, по мнению финансовых аналитиков, читайте в материале РИАМО.

Что будет влиять на курс рубля в сентябре 2024 года, можно ли ожидать резких колебаний его стоимости и сколько будет стоить российская валюта в первый осенний месяц, читайте в материале РИАМО.

На российском рынке сформировался дефицит валюты и это влияет на курс рубля

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Основным фактором, который влияет на направление курса рубля, является внешнеторговая деятельность России, а именно показатели платежного баланса и величина сальдо счета текущих операций, которая отражает профицит или дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке, говорит аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Сальдо счета текущих операций в июле переместилось в область отрицательных значений, составив минус 0,5 млрд долларов на фоне сокращения экспорта товаров и услуг на 7% по сравнению с июнем до 35,8 млрд долларов, одновременно при росте импорта на 3,9% до 31,9 млрд долларов.

«Это означает, что на внутреннем валютном рынке сформировался дефицит иностранной валюты, что и влияет на слабость рубля к мировым валютам. Соответственно, на курс рубля в сентябре будет влиять дальнейшее внешнеторговое положение России: баланс экспорта (санкции, цены на сырьевые товары, издержки) и импорта (проблемы с трансграничными платежами)», — отмечает аналитик.

Финансовые власти, в свою очередь, будут корректировать меры поддержки (норма продажи валютной выручки экспортерами, валютные операции Банка России) для поддержания стабильного курса рубля в комфортном для российской экономики сложившемся диапазоне 87-94 рубля за доллар.

«Мы бы не исключали вероятности всплеска волатильности в отношении курса рубля в сентябре. Одной из причин может быть сохраняющаяся геополитическая напряженность в мире, которая влияет на настроения инвесторов и их аппетит к риску и к активам, сопряженным с высоким риском, к которым относится и рубль. С другой стороны, сохраняются сложности с проведением трансграничных платежей и неопределенность с юаневой ликвидностью», — комментирует Пырьева.

По ее мнению, в сентябре российская валюта продолжит торговаться в сложившемся диапазоне 87-94 рубля за доллар.

Курс рубля в сентябре может вернуться к максимуму за последние 4 месяца

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Рыночное формирование валютных курсов на бирже нарушено, в значительной степени в случае с юанем, а другие ключевые мировые валюты там не торгуются с середины июня, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Участники внешней торговли и другие лица теперь не могут хеджировать свои валютные риски с помощью биржевых инструментов, курс формируется на межбанковском рынке, который менее ликвиден и более подвержен резким изменениям котировок, особенно в случае концентрированного спроса на иностранную валюту или ее предложения. Поэтому вряд ли удастся избежать сильных колебаний рубля, подобных тем, что мы видели на прошлой неделе», — полагает эксперт.

По его мнению, ключевую роль в динамике курса рубля продолжит играть фактор внешней торговли РФ. Вероятно, импорт будет постепенно восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым условиям, что увеличит спрос на иностранную валюту. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным, как из-за снижения в два раза доли обязательной к возврату экспортной выручки, так и на фоне возможного сокращения экспорта в количественном выражении, считает эксперт.

«В результате официальный курс доллара способен закрепиться над уровнем 90 рублей за доллар, а в сентябре даже вернуться в район четырехмесячного максимума, установленного 13 августа около отметки 92,7 рублей», — прогнозирует Бабин.

В сентябре курс рубля может укрепиться

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В сентябре 2024 года курс рубля будет склонен к укреплению на фоне увеличения профицита счета текущих операций платежного баланса РФ из-за падения объемов импорта в Россию в следствии проблем с трансграничными платежами, высказывает свое мнение аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно данным ЦБ РФ, за период с января по июль 2024 года профицит счета текущих операций увеличился на 69% в годовом выражении, до 39,7 млрд долларов, а импорт за тот же период времени сократился на 8% в годовом исчислении.

«Платежи за импортные товары из Китая зависают в китайских банках и проводятся дольше, чем обычно. Из-за этого более тщательно проводят комплаенс проверки, что увеличивает время их проведения. Таким образом получается, что валюты от экспорта в Россию поступает больше, чем ее требуется для оплаты импорта и баланс спроса и предложения на нее смещается в сторону последнего, что ведет к снижению ее стоимости», — поясняет аналитик.

По его словам, в конце сентября поддержку рублю традиционно окажет налоговый период, так как экспортеры будут конвертировать свою валютную выручку в рубли для уплаты налоговых отчислений в бюджет. Не малую роль в курсообразовании может сыграть геополитический фактор, добавляет Чернов.