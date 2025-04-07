Курс евро поднимался выше 95 рублей

Утром в понедельник на торгах курс евро поднимался по отношению к российской валюте выше 95 рублей, следует из данных Investing.com .

Максимум составлял 95,399 рубля. На открытии европейская валюта торговалась на уровне 92,049 рубля.

Техноанализ сайта показывает нейтральный курс евро на данный момент.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сообщил РИАМО, что на курс евро к рублю в этом месяце окажет влияние ряд ключевых факторов, важнейшим среди них является геополитика. Он предположил, что евро будет в диапазоне 87–95 рублей.