сегодня в 11:37

Инвестор Сидоров назвал диапазон курса евро к рублю в апреле

На курс евро к рублю в апреле окажут влияние несколько ключевых факторов, важнейшим среди которых является геополитика, сообщил РИАМО частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Геополитическая ситуация остается важным элементом в формировании курса валют: если санкционное давление ослабнет, это может поддержать рубль, говорит он.

Политика Европейского центрального банка также играет свою роль: в марте 2025 года ЕЦБ снизил процентные ставки, что может ослабить евро.

«Баланс экспорта и импорта весной традиционно изменяется: ожидается снижение экспортных поступлений и рост спроса на импорт, что может оказать давление на рубль. Цены на нефть остаются критическим фактором — их снижение способно ослабить российскую валюту», — комментирует Сидоров.

Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что евро будет находиться в диапазоне 87–95 рублей, прогнозирует эксперт.