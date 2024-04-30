Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

сегодня в 12:52

Курс евро в ходе торгов во вторник на Московской бирже превысил показатель в 100 рублей, следует из данных биржи .

Европейская валюта торговалась по максимальной цене в 100,23 рубля. Как указали СМИ, это произошло впервые с 19 апреля.

Доллар на торгах продавали по максимальной стоимости в 93,4200 рубля, а юань — в 12,75200 рубля.

Ранее Минэкономразвития предрекло ослабление российской валюты в мае. Если мировая экономика будет расти хуже базового сценария, то уменьшатся цены на нефть, что также негативно повлияет на рубль.