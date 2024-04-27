Минэкономразвития предрекло ослабление российской валюты

Министерство экономического развития России прогнозирует ослабление рубля по отношению к доллару. Российская валюта может начать дешеветь уже в мае, сообщает ТАСС .

По информации газеты «Ведомости», в декабре 2024 года курс доллара составит 98,1 рубля. Согласно сценарному прогнозу социально-экономического развития на 2025–2027 годы, к сентябрю курс достигнет 96,6 рубля за доллар.

В первом квартале этого года в среднем доллар стоил 90,7 рубля. С апреля по июнь прогнозируется 94,4 рубля за доллар, с июля по сентябрь — 96,1 рубля, с октября по декабрь — 97,6 рубля. Российская валюта продолжит слабеть и в 2025 году.

Если мировая экономика будет расти хуже базового сценария, это позволит снизить цены на нефть. При таком развитии среднегодовой курс рубля опустится до 96,2 рубля. В следующем году в среднем доллар будет стоить 102,7 рубля.

Курс доллара на Московской бирже в четверг опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля. Кроме того, евро опустился до 98,5 рубля.