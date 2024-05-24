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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей

В пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 5 февраля, следует из данных биржи.

По данным на 10:00, за европейскую валюту просили 96,85 рубля. Тенденция на снижение стоимости евро прослеживается с середины мая.

Курс доллара в пятницу опустился ниже 90 рублей. За американскую валюту просят 89,59 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что скорректировать курс рубля способны данные Росстата по инфляции.

Он также перечислил ряд факторов поддержки российской валюты, среди них: цены на нефть, репатриация валютной выручки и приближающийся пик налогового периода.