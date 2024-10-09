Курс доллара ЦБ на четверг приблизился к 97 рублям

Курс доллара ЦБ приблизился к 97 рублям после поднятия на 80 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара ЦБ на четверг, 10 октября, приблизился к 97 рублям. Так, он установлен на уровне 96,9483 руб., евро — 106,4175 руб., юань — 13,6869 руб.

Выше 97 рублей курс американской валюты был в последний раз в октябре 2023 года. Курс евро поднялся выше 106 рублей также впервые с октября прошлого года.

На 9 октября курс доллара ЦБ был установлен на уровне 96,1079 руб. Исходя из этих данных, доллар подорожал на 84,04 коп.

В среду на 17:50 по московскому времени самые дешевые наличные доллары можно было приобрести в Москве в Агророс Банке (ст. м. «Савеловская»). Там американскую валюту можно было купить по 95,78 руб., продать — по 94,91 руб.

Ранее эксперт заявил, что курс доллара приблизится к 99 рублям в ближайшую неделю. На это повлияют как внутренние факторы, так и внешние.