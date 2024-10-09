Курс доллара приблизится к 99 рублям в ближайшую неделю

Падение рубля в начале октября объясняется обилием факторов, которые давят на российскую национальную валюту и изнутри, и снаружи, заявил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, к внутренним факторам можно отнести снижение деловой активности в производственной сфере (его зафиксировали аналитики из S&P Global) до значений, сигнализирующих о рецессии (49,5 пункта против 52 пунктов еще месяц назад), растущее инфляционное давление при переменном успехе денежно-кредитной политики Банка России.

Главным внешним фактором на данный момент является снижение сальдо между показателями импорта и экспорта до менее чем 10 млрд долларов, отмечает Деев.

«А вот факторы, которые вносят неопределенность в оценки, — это геополитическая напряженность на Ближнем Востоке (а значит укрепление национальных валют экспортеров, не участвующих в конфликте) вкупе с сообщениями о возможном выходе Саудовской Аравии из ОПЕК+. Если последнее случится, то можно ожидать обвала нефтяных котировок и национальных валют государств-экспортеров», — говорит эксперт.

На валютные пары влияет и укрепление доллара и евро как мировых валют, центробанки которых договорились о смягчении ДКП в США и ЕС соответственно, добавляет он.

«На текущий момент давящие на рубль факторы более устойчивы, чем укрепляющие (относительно небольшие закупки золота для резервов, зависимость котировок от налоговых периодов и так далее)» — подчеркивает эксперт.

По его прогнозам, доллар будет двигаться в сторону 99 рублей в ближайшую неделю. В ближайший месяц он может достичь 100 руб. Много зависит от ситуации на глобальном рынке, резюмирует Деев.