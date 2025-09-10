Курс доллара поднялся выше 87 рублей

В среду утром курс доллара превысил отметку в 87 рублей. Это произошло впервые с 11 апреля 2025 года, сообщает SHOT .

Американская валюта торговалась на уровне 87,564 рубля.

Причиной могло стать ожидание снижения ключевой ставки Банка России, которая в настоящее время составляет 18%. Это уменьшит давление на спрос под импорт и возможно приведет к тому, что экспортеры сократят продажи валюты на российском рынке.

Кроме того, в среду утром курс европейской валюты превысил отметку в 99 рублей, она торговалась на уровне 99,006 рубля.