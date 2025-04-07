Курс доллара поднимался выше 86 рублей в понедельник

сегодня в 12:20

Утром в понедельник курс американской валюты на международном рынке Forex перевалил за 86 руб., следует из данных Investing.com .

Доллар стоил 84,3981 руб. по состоянию на 9:00 по московскому времени. Однако уже спустя 45 минут курс американской валюты составил 86,0129 руб.

После этого он поднялся еще больше. К 11:36 по московскому времени курс доллара составил 86,3004 руб.

Таким образом, за утро понедельника он поднялся почти на 2 руб.

По состоянию на 12:20 курс доллара составляет 85,7371 руб.

Между тем утром в понедельник курс евро поднимался выше 95 руб. Максимум составлял 95,399 руб.