Курс доллара опустился со 108 до 104 рублей всего за день
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Курс доллара снизился до 104 рублей. Еще утром 29 ноября он держался на отметке 108, сообщается на портале Investing.
Днем 27 ноября курс доллара пробил отметку 110 рублей на бирже. Курс евро тогда перешел отметку 115 рублей. В последний раз такие показатели у обеих валют были в марте 2022 года.
Уже днем 28 ноября курс доллара снизился до 109 рублей.
Ранее бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин заявил, что из-за падения рубля могут резко вырасти цены на товары. Показатель инфляции рискует оказаться двузначным.