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Курс доллара опустился со 108 до 104 рублей всего за день

Курс доллара снизился до 104 рублей. Еще утром 29 ноября он держался на отметке 108, сообщается на портале Investing .

Днем 27 ноября курс доллара пробил отметку 110 рублей на бирже. Курс евро тогда перешел отметку 115 рублей. В последний раз такие показатели у обеих валют были в марте 2022 года.

Уже днем 28 ноября курс доллара снизился до 109 рублей.

Ранее бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин заявил, что из-за падения рубля могут резко вырасти цены на товары. Показатель инфляции рискует оказаться двузначным.