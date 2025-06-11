Курс доллара на рынке Forex резко поднимался выше 80 рублей

Курс американской валюты на международном валютном рынке Forex в среду резко дорожал и превышал 80 рублей, сообщает РБК .

По состоянию на 14:57 по московскому времени доллар подскочил до 80,47 рубля (+2,54%). Согласно данным Investing, дороже 80 рублей доллар не торговался с 28 мая.

При этом по состоянию на 15:13 по Москве американская валюта опустилась до 79,51 рубля. На межбанковском рынке такого резкого скачка не было. Доллар прибавил лишь 1,47% и составил 79,62 рубля.

Ранее Bank of America пришел к выводу, что в текущем году российский рубль по отношению к доллару вырос более чем на 40%, став одной из самых успешных мировых валют.