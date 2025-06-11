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Bank of America: рубль стал одной из самых успешных валют мира в 2025 году

В текущем году российский рубль по отношению к доллару вырос более чем на 40%, став одной из самых успешных мировых валют, сообщает РБК со ссылкой на Bank of America.

По мнению экспертов, это связано с высокой ключевой ставкой и «затовариванием» некоторых сегментов рынка.

Американский телеканал CNBC отмечает, что ошеломляющий успех российской валюты связан с затянувшимся украинским конфликтом, а также снижением цен на нефть и жесткими антироссийскими санкциями.

Согласно обзору Центробанка РФ, рубль укрепляется по отношению к основным иностранным валютам на протяжении полугода. Это произошло благодаря привлекательности отечественных активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

С 22 мая американская валюта стабильно торгуется в диапазоне 78-79 рублей, не поднимаясь выше психологически важной отметки в 80 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, каким будет курс доллара и юаня к рублю на конца лета. Падение курса иностранных валют в начале лета достигло максимума с мая 2023 года.