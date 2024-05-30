Курс доллара на Мосбирже подскочил выше 90 рублей

сегодня в 16:57

В ходе торгов на Московской бирже в четверг днем курс доллара подскочил выше отметки в 90 рублей, следует из данных биржи.

Это произошло впервые с 24 мая текущего года. По данным на 16:00, американская валюта стоила 90,013 рубля.

За евро в то же время просили 97,54 рубля. Его курс растет с открытия торгов на бирже.

Ранее основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов заявил, что платежи в долларах и евро из России за границу в ближайшее время полностью прекратятся.

Отказ от долларовых переводов из РФ — это ожидаемая ситуация, отметил он.