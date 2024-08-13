сегодня в 18:15

Курс доллара на 14 августа превысил 92 рубля впервые с 3 мая

ЦБ повысил официальный курс доллара на 14 августа почти на 3 рубля. Валюта стала стоить 92,66 рубля, сообщается на Telegram-канале « Сам ты инвестор! ».

Курс американской валюты поднялся выше 92 рублей впервые с 3 мая. Евро превысило 100 рублей впервые с 19 апреля.

ЦБ на 14 августа установил курс доллара на уровне 92,66 рубля. Повышение составило 2,71 рубля. Евро будет стоить 100,56 рубля, а юань — 12,02 рубля.

Курс ЦБ является важной составляющей расчета по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на иностранную валюту.

Ранее также стало известно, что курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,004 рубля утром во вторник. Валюта КНР пересекла такую отметку впервые с 22 июля.