Курс биткойна снизился до 93 тыс долларов

сегодня в 16:17

По информации площадки Binance, стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 5 декабря упала ниже 93 тыс. долларов. Об этом сообщает ТАСС .

По состоянию на 14:48 по московскому времени, курс биткойна падал. Его стоимость была 92,767 тыс. долларов. К 14:58 он торговался на площадке на уровне 92,9 тыс. долларов.

Биткойн — децентрализованная система криптовалюты, созданная на основе технологии блокчейн. Ее может добывать (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы.

В ноябре биткойн обновил исторический максимум — впервые в истории он стал стоить больше 94 тыс. долларов.