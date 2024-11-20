Курс биткойна перевалил за 94 тыс долларов

Курс биткойна продолжает расти. Его стоимость превысила 94 тыс. долларов.

По данным Coindesk, к 17:03 по московскому времени биткойн подорожал на 2,1% и стал стоить 94 304 долларов. Всего с начала года курс биткойна вырос более чем в 2,2 раза. В том числе за последний месяц рост составил 42%.

Ранее прогнозировалось, что биткойн вскоре может достичь 100 тыс. долларов. Более того, на этом его рост не остановится. Как отмечают эксперты, в будущем биткойн может стоить до 300 тыс. долларов.