Биткойн обновил исторический максимум
Курс биткойна превысил 93,8 тысяч долларов
Стоимость биткойна превысила 93,8 тысячи долларов, обновив исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.
Bitcoin в ближайшие дни может достичь 100 тыс. долларов и продолжить дальнейший рост до 300 тысяч долларов, считают финансовые аналитики агентства.
Ранее мировые рынки рухнули на фоне объявленной Россией новой ядерной доктрины.
Повышенным спросом стали пользоваться драгоценные металлы, японские иены и швейцарские франки.