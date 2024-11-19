Биткойн обновил исторический максимум

Курс биткойна превысил 93,8 тысяч долларов
Экономика

Стоимость биткойна превысила 93,8 тысячи долларов, обновив исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

Bitcoin в ближайшие дни может достичь 100 тыс. долларов и продолжить дальнейший рост до 300 тысяч долларов, считают финансовые аналитики агентства.

Ранее мировые рынки рухнули на фоне объявленной Россией новой ядерной доктрины.

Повышенным спросом стали пользоваться драгоценные металлы, японские иены и швейцарские франки.