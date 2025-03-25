Куриные тушки подорожали в российских магазинах более чем вдвое за неделю

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что за 7 дней в РФ резко выросли в цене наиболее дешевые куриные тушки — они подорожали на 52,9%, сообщает Газета.ru .

За неделю также подорожали сельдь «Матиас» (на 14,9%) и морковь (на 11,5%). При этом подешевели чай «Акбар» (на 4,9%) и бананы (на 0,6%).

На прилавках не заметили стандартной курицы от «Каждый день» за 169,99 рубля за 1 кг. Наиболее дешевые тушки стоили минимум 259,9 рубля за кг, добавил Абрамов.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что рост цен в феврале остался значительным.