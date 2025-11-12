Крупные переводы самому себе по СБП могут посчитать мошенническими
Аферисты начали убеждать жителей РФ перевести самому себе большую сумму денег по Системе быстрых платежей (СБП). По этой причине подобные переводы могут добавить в признаки мошеннических, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом пишет РИА Новости.
Банки планируют учитывать этот перевод, если в те же сутки россиянин собирается отправить средства иному человеку, которому в течение 6 месяцев не пересылал деньги.
Уваров подчеркнул, что больше года назад до 6 выросло число признаков мошеннических операций. За этот период у аферистов появились новые уловки и способы обмана.
К имеющимся критериям добавили новые. Некоторые из них такие же, как те, что введены для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных средств в банкоматах. Они работают с сентября. Приказ с новыми признаками мошеннического перевода ЦБ планирует выпустить в ближайшее время.
