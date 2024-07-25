Крупные компании США потеряли 5,4 млрд долларов из-за глобального сбоя Microsoft

сегодня в 18:43

Из-за «синего экрана смерти» на устройствах с системой Windows от корпорации Microsoft крупнейшие американские компании потеряли 5,4 млрд долларов, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на The Guardian.

Страховая компания Parametrix подсчитала, что сумму в 5,4 млрд долларов потеряли крупные компании США, находящиеся в числе списка Fortune 500. При этом не учитываются убытки, которые понесла также входящая в него корпорация Microsoft.

Пострадавшие компании были застрахованы от потерь, но на гораздо меньшую сумму — от 540 млн долларов до 1,08 млрд долларов.

Глобальный технический сбой на устройствах с системой Windows произошел 19 июля. С проблемами столкнулись банки, авиакомпании, СМИ и другие отрасли.

Причиной сбоя оказалось обновление программы от CrowdStrike, защищающей от кибератак. Акции этой компании тогда рухнули на 21,3%.