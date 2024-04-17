Крупные банки выразили опасения из-за условий оплаты на Ozon и Wildberries

В ВТБ и ПСБ переживают из-за платежных систем Ozon и Wildberries

Крупные российские банки выразили опасения из-за работы Ozon и Wildberries. По мнению топ-менеджеров организаций, оплата со скидками на маркетплейсах может привести к падению кешбэка у клиентов, сообщает РБК .

Банки беспокоит отсутствие должного регулирования маркетплейсов, которые оказывают платежные и банковские услуги. Таким образом Ozon и Wildberries имеют конкурентное преимущество на платформах.

На конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения» замруководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева отметила, что маркетплейсы используют собственные финтех-решения на базе банковских, страховых и факторинговых продуктов, основанных на лицензии. По ее словам, это уникальная возможность для работы с клиентом.

«Но при этом есть и некие опасения, поскольку такие частотные операции в таких каналах, по сути, в какой-то момент времени должны контролироваться», — заявила Тимофеева.

Зампред Промсвязьбанка Константин Басманов подчеркнул, что Ozon и Wildberries пользуются схемами оплаты с пониженной комиссией. При этом пополнение виртуальных карт через систему быстрых платежей происходит бесплатно. Все это приводит к исчезновению кешбэков.

«Целевой сценарий, который они внедряют, — пополни свою карту бесплатным переводом на Ozon или Wildberries и с этой картой внутри платежной системы — у них есть уже платежные лицензии — заплати сейлеру на этом маркетплейсе с нулевой комиссией или с комиссией 0,3%», — рассказал Басманов.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с предложением обязать российские маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры.