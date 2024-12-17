Крупные банки повышают ставки по вкладам перед заседанием Банка России

По информации регулятора, в третью декаду ноября текущего года средняя максимальная ставка среди крупнейших банков достигла нового рекордного уровня — 21,98% годовых.

С 6 декабря Альфа-Банк увеличил процентные ставки по депозитам на срок 9 месяцев, 1 год и 3 года, а также по накопительным счетам. Это касается клиентов, которые прежде не открывали вклады или накопительные счета, и тех, кто не размещал средства в банке в последнее время.

В начале текущей недели процентные ставки по накопительным счетам увеличил и Сбербанк. Теперь они составляют до 18% годовых, но только в течение первых 3 месяцев. Для этого необходимо выполнить определенные условия. По вкладам максимальная ставка в Сбербанке составляет 22,5% годовых. Это возможно, если разместить сумму более 1 млн рублей на срок от полугода и выполнить ряд условий.

С 17 декабря ВТБ увеличивает процентные ставки по краткосрочным вкладам в национальной валюте. Для новых клиентов и вкладов максимальная ставка сроком на 3 месяца составляет 23,7% годовых, а по вкладам сроком на 6 месяцев — 24% годовых. Для текущих клиентов максимальная ставка по вкладу сроком на 3 месяца с выплатой процентов в конце срока составляет 22,7% годовых. Для клиентов Private banking ставка по вкладу сроком на полгода с выплатой процентов в конце срока составляет 23% годовых.

Российский рынок ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 20 декабря 2024 года. Какое решение примет регулятор на последнем заседании в текущем году и чем оно будет обусловлено, читайте в материале РИАМО.