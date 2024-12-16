Что будет с ключевой ставкой на заседании 20 декабря 2024 года: прогнозы экспертов

Какое решение примет Центробанк на последнем заседании в текущем году и чем оно будет обусловлено, читайте в материале РИАМО.

Российский рынок ожидает повышения ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 20 декабря 2024 года. Почти никто не сомневается, что ставка «предопределена», как говорит глава регулятора. При этом возникает вопрос — какой именно шаг в процентных пунктах сделает ЦБ.

Почему ключевая ставка вырастет до 23%

Фото - © pressfoto/Freepik.com

Скорее всего, Банк России повысит ключевую ставку на очередном заседании до уровня 23%, говорит зампред правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. Этот шаг обусловлен продолжающимся давлением инфляции — в частности, из-за ослабления рубля, которое уже начало отражаться в статистике.

«Динамика кредитования, особенно в корпоративном сегменте, демонстрирует замедление, но пока рано говорить об устойчивой стабилизации. Не исключено, что ЦБ предпримет нестандартные меры для борьбы с инфляцией — возможно, в координации с правительственными инициативами», — полагает Лушин.

Рынок почти на 100% уверен, что ключевую ставку 20 декабря поднимут до 23%, и основанием для этого выступает ряд факторов, комментирует экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Во-первых, возросшее инфляционное давление. Так, с 26 ноября по 2 декабря 2024 года инфляция разогналась до 0,5% против 0,36% неделей ранее.

«Это очень высокие показатели. По итогам года инфляция превысит прогноз ЦБ по инфляции (8-8,5%) и достигнет 9% и выше» Ольга Гогаладзе экономист и эксперт по финансовым рынкам

Во-вторых, жесткий рынок труда. Уровень безработицы в России снизился до 2,3%, что очень мало. Компаниям не хватает рабочих рук для наращивания предложения, а спрос при этом остается высоким.

Наконец, население ждет высокую инфляцию (около 15%) в следующие 12 месяцев, резюмирует Гогаладзе.

Повышение ключевой ставки до 23% будет иметь минимальную эффективность

Фото - © Adobe Stock

«Ожидаем повышение ключевой ставки до 23%. Однако эффективность этого шага, на наш взгляд, минимальна», — говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Как поясняет эксперт, кредитование населения уже сильно сократилось, в ипотеке остается только льготная часть. Портфель кредита наличными сократился по итогам октября. Выдачи в ноябре сокращаются примерно на треть к октябрю по всем кредитным продуктам. Корпоративный кредит снижается не так активно из-за возможности компаний кредитоваться на фоне пока еще сохраняющейся высокой выручки. Также компании предпочитают не заводить в страну валютную выручку (или не могут этого сделать), а потому финансируют рублевые обязательства за счет кредита, говорит экономист.

«На наш взгляд, применение регуляторных мер было бы более точечно и эффективно в части ограничения корпоративного кредитования. Регулятор движется в этом направлении, однако процесс идет не так быстро, как бы хотелось. А пока инфляция высокая, инфляционные ожидания продолжают расти и Банк России продолжает повышать ставку», — отмечает Федоров.

Ключевая ставка может снизиться до 13% к концу 2025 года

Фото - © wirestock/Freepik.com

По мнению экономиста Федорова, к концу следующего года можно ожидать снижения ключевой ставки до 13% на фоне замедления экономического роста до околонулевых значений из-за сокращений кредитного импульса и сбалансированного бюджета следующего года. Инфляция замедлится до 5,2% на фоне замедления экономической активности. При этом рост тарифов и достаточно высокие сбережения населения будут значимыми проинфляционными факторами, мешающими быстрому достижению цели Банка России по инфляции, считает эксперт.

«В текущем году ожидаем рост ВВП около 4%. Говорить о материальном росте ВВП в следующем году при текущей ставке сложно. Мы ожидаем околонулевой рост экономики по итогам 2025 года», — комментирует Федоров.

Ключевая ставка в декабре 2024 года может остаться неизменной или вырасти на 1 пункт

Фото - © Unsplash.com

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов прогнозирует, что ставку оставят на том же уровне или повысят на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и небольшое замедление потребительского кредитования. Однако есть и аргументы за повышение ставки: это ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары, а также предложение, по-прежнему не поспевающее за спросом, говорит эксперт.

По словам аналитика, задача Банка России — затормозить кредитование и, как следствие, замедлить темпы экономического роста. Пока заметно сильное торможение только в ипотечном сегменте, немного замедляется в декабре и потребительское кредитование, при этом корпоративное кредитование растет. Трансмиссия денежно-кредитной политики в экономике отсрочена по времени на несколько кварталов, поэтому в данном случае важна системность действий Банка России и вера субъектов экономики, что регулятор тверд в своих намерениях и добьётся поставленной цели, резюмирует Ефанов.

Ключевая ставка ЦБ будет расти столько, сколько надо

Фото - © Медиасток.рф

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, риторика ЦБ сигнализирует рынку, что повышение ставки в декабре практически неизбежно, поскольку проинфляционные риски превалируют.

«В базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ на декабрьском заседании примет решение о повышении ставки до 23%, однако и сценарий более резкого повышения не исключен. Ускорение роста цен, устойчивые инфляционные ожидания экономических агентов — все это факторы в пользу такого решения», — комментирует эксперт.

По мнению Тимошенко, ЦБ дает четкий сигнал рынку, что ставка будет поддерживаться на высоком уровне ровно столько, сколько потребуется. При прочих благоприятных условиях снижение ставки можно ожидать не ранее 2-го полугодия 2025, отмечает финансист. По его словам, все будет зависеть от статистики и ожиданий по инфляции, что, в свою очередь, будет в большей мере определяться бюджетными расходами и располагаемым платежеспособным спросом.

Рост ключевой ставки, безусловно, окажет повышательное давление на весь спектр кредитных продуктов банков с учетом конкурентной среды, добавляет эксперт.