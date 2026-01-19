Крупнейший в России производитель цемента приостановил работу двух предприятий

Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» приостановил работу двух предприятий в Ульяновской и Белгородской областях. На ограниченный режим производства перевели завод компании в Липецкой области, сообщает РБК .

Сложившуюся ситуацию в «Цемросе» объясняют падением спроса на продукцию. При этом в НО «Союзцементе» отметили, что приостановка деятельности предприятий пока носит единичный характер.

Однако в «Цемросе» напомнили о падении спроса в 2014–2018 годах. Из-за этого по всей России прекратили работу шесть заводов, заморожено около 30 млн тонн мощностей.

Ранее стало известно, что первый в России завод по производству оксида цинка из сталеплавильной пыли планируют открыть в Саратовской области. Производственные мощности позволят утилизировать свыше 100 тысяч тонн промышленных отходов ежегодно, получая до 30 тысяч тонн готового продукта.

