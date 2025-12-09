РЭО: в Саратовской области запустят переработку промышленной пыли

Первый в России завод по производству оксида цинка из сталеплавильной пыли планируют открыть в Саратовской области. Производственные мощности позволят утилизировать свыше 100 тысяч тонн промышленных отходов ежегодно, получая до 30 тысяч тонн готового продукта, сообщила пресс-служба РЭО.

Вельц-оксид цинка востребован в различных сферах: в качестве антисептика и защитного компонента в косметических кремах, мазях и присыпках, а также как наполнитель и краситель для резины, пластмасс, бумаги и лакокрасочных материалов в легкой и тяжелой промышленности. Он служит основой для производства варисторов, люминофоров, светодиодов, сенсорных покрытий и лазерных материалов в радиоэлектронике. Кроме того, этот продукт применяют в металлургии при изготовлении электрокабеля и в медицине — в составе стоматологических цементов, абразивов и изделий из резины.

«Реализация проекта позволит существенно снизить объем промышленных отходов в регионе и станет примером комплексного внедрения принципов циркулярной экономики в металлургической отрасли. Переработка сталеплавильной пыли в востребованный промышленный продукт снижает нагрузку на полигоны и повышает долю вторичных ресурсов в промышленном цикле», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Завод ООО “Экоцинк” расположен в особой экономической зоне «Исток» и соответствует принципам наилучших доступных технологий. Проект развивается при участии Российского экологического оператора в рамках отраслевой правительственной программы по вовлечению отходов производства в хозяйственный оборот «Экономика замкнутого цикла».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.