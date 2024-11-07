Крупнейший производитель индейки в России ограничил поставки в магазины

Крупнейший производитель индейки в стране «Дамате» заявил о сокращении поставок и производства мяса индейки с 10 января 2025 года. Поставки снизятся приблизительно на 3 тыс. тонн в месяц, сообщает Lenta.ru .

Все дело в выводе из эксплуатации площадки откорма на предприятии «Индюшкин двор», которое находится в Ростовской области. Сломалась система обеспечения микроклимата, поэтому поголовье пришлось отправить на преждевременную переработку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо компании «Индилайт».

Ситуация привела к тому, что самый крупный поставщик мяса индейки в стране в четвертом квартале выпустит меньше продукции. Поэтому было принято решение ограничить проведение промоакций, расширение рынка сбыта и работу с новыми партнерами.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что сумма ущерба от потери поголовья скота в Курской области превышает 3 млрд рублей. Там продолжают вытеснять ВСУ, действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.