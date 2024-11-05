Лут: ущерб от гибели скота в Курской области превысил 3 млрд рублей

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что сумма ущерба от потери поголовья скота в Курской области превышает 3 млрд рублей. Там продолжают вытеснять ВСУ, действуют режимы КТО и ЧС федерального характера, сообщает газета «Ведомости» .

Сильнее всего пострадали курские молочные комплексы и свинофермы — погибло примерно 25,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 322,6 тыс. голов свиней. По словам главы Минсельхоза, данное поголовье будут восстанавливать, в том числе силами уже работающих животноводческих комплексов.

Лут рассказала, что областные власти собрали просьбы производителей о допподдержке и попросили компенсации. Сейчас Минсельхоз совместно с Минфином обсуждает источники финансирования.

Как отметила министр, тяжелая ситуация под Курском ударила по производству свинины в России. Планировалось, что показатели в текущем году вырастут на 4%, но в результате они останутся на уровне 2023 года — 6 млн т.

Для поддержания отрасли возможен возврат льготного кредитования для производителей свинины, его свернули несколько лет назад. Это позволит закрыть потребности внутреннего рынка и в то же время не допустить перепроизводства, которое способно обвалить закупочные цены.

Положение дел в Курской, Белгородской и Брянской областях оказало влияние и на показатели урожая. Так, курские аграрии не могут убрать урожай зерновых на 150 тыс. га. В этих регионах прогнозируется недобор урожая в объеме 1,2–1,5 млн т.

Разрушение птицефабрики в Белгородской области не повлияет на общероссийскую статистику, заявила министр. В этом году в РФ будет произведено свыше 7 млн т курятины.

«В прошлом году, как вы помните, был провал из-за вспышки птичьего гриппа. Да и цена на мясо птицы в этом году ниже, чем в прошлом», — заключила Лут.