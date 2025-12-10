Крупнейшие продуктовые сети в РФ резко сократили открытие новых магазинов

Крупнейшие продуктовые ритейлеры в России стали реже открывать новые магазины. Это связано со снижением покупательской активности и экономическими вызовами, сообщает «Коммерсант» .

Известные продуктовые сети работают над повышением эффективности в условиях давления на маржинальность, из-за чего вынуждены снижать количество новых магазинов и сокращать их среднюю площадь. За 9 месяцев этого года было открыто всего около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем прироста площадей у крупнейших ритейлеров сократился на рекордные 10% год к году. Худшую динамику открытия новых торговых площадей показали «Красное & Белое» (снизилась на 73,3%,), «Ярче» (снизилась на 39,98%) и «Магнит» (снизилась на 23,83%).

Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, замедление прироста торговых площадей происходит из-за экономических вызовов: высоких процентных ставок, роста стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицита квалифицированных кадров. Крупные сети начинают развивать более компактные магазины формата «у дома».

Ранее стало известно, что российский бизнес активно использует кредитные средства для своего развития. Зафиксирован двукратный рост выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в октябре–ноябре 2025 года.

