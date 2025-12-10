Российский бизнес активно использует кредитные средства для своего развития

«Сравни»: объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос в два раза за год

В России зафиксирован двукратный рост выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в октябре–ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно увеличились средние суммы запросов и выдач, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Согласно данным исследования «Сравни», средний кредитный запрос от представителей МСБ за два осенних месяца 2025 года составил 13 млн рублей против 10 млн рублей годом ранее — рост на 30%. Средняя сумма выдачи увеличилась с 5 до 6 млн рублей, показав прирост в 20%.

«Кредитование малого и среднего бизнеса является важнейшим инструментом развития экономики. Наблюдаемая динамика свидетельствует о том, что предприниматели продолжают активно использовать заемные средства для расширения и модернизации бизнеса», — отметил директор по развитию МСБ в «Сравни» Равшан Хадыров.

По его мнению, доступность кредитных продуктов для МСБ позволяет компаниям реализовывать новые проекты и укреплять свои позиции на рынке, что положительно влияет на экономический рост страны в целом.

