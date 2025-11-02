Крупнейшие НПЗ Турции увеличивают импорт из Ирака и Казахстана

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали активно диверсифицировать источники поставок нефти после введения США в октябре санкций против российских нефтяных компаний. Согласно данным Forbes , один из крупнейших турецких НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, закупил четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других производителей с поставкой в декабре.

Особое внимание вызывает приобретение нефти марки KEBCO из Казахстана, которую STAR не закупал в прошлом году. При этом, по данным аналитической компании Kpler, еще в сентябре–октябре российская нефть составляла практически весь объем поставок на этот НПЗ — около 210 000 баррелей в сутки.

Компания Tupras, управляющая двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Турции, также увеличивает закупки иракской нефти и других сортов, схожих по качеству с российской Urals. По информации источников, компания рассматривает возможность полного отказа от российских поставок для одного из своих НПЗ, чтобы сохранить возможность экспорта топлива в Европу.

Турция остается одним из ключевых импортеров российской нефти — за январь–октябрь 2024 года на ее долю пришлось около 317 000 баррелей в сутки. Однако новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», введенные 22 октября, вынуждают турецкие компании пересматривать свою сырьевую стратегию.