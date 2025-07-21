Крупнейшее месторождение нефти и газа открыли в Польше

Новое месторождение нефти и природного газа было обнаружено на северо-западе Польши, на побережье Балтийского моря, сообщает «Коммерсант» .

Как считает компания-оператор Central European Petroleum, это месторождение самое большое в Польше и одно из крупнейших в Европе. Его запасы могут составлять 22 млн тонн нефти, а также 5 млрд куб. м газа товарного качества. При этом общие запасы черного золота оцениваются в 33 млрд тонн, голубого топлива — в 27 млрд кубометров.

Скважину Wolin East 1 специалисты пробурили на глубине 9,5 м. Работы закончены в феврале.

«Это исторический момент как для компании Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — сказал глава CEP Рольф Г. Скаар.

Основная часть польских нефтяных месторождений располагается на западе страны. В сентябре 2024 года там открыли еще одно нефтяное месторождение, оно находится возле города Свебодзин.