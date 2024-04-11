Крупнейшая швейцарская партия призвала отменить санкции, принятые вне ООН

Швейцария должна аннулировать введенные невоенные санкции, которые были приняты не в СБ ООН, и вернуться к нейтральному статусу, заявили национал-консерваторы из «Демократического союза центра», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу объединения.

Члены крупнейшей в стране партии также призывают остановить «ползучее» членство Берна в военных и оборонительных альянсах. Нейтралитет страны они назвали «моделью успеха», избавившей Швейцарию от кровавых международных конфликтов.

Документ, предлагающий нейтралитет, собрал свыше 130 тыс. голосов. Он будет вынесен на рассмотрение властями на предмет проведения референдума.

Швейцария, несмотря на официальный нейтральный статус, внесла РФ в санкционный список на фоне СВО на Украине. Также Берн неоднократно присоединялся к другим европейским ограничениям против России.