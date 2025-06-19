Крупная производственная компания расширяет мощности в округе Пушкинский

В округе Пушкинский активно идет строительство новой площадки для производства местного бренда «Ecocaps». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это будет современное помещение для производства косметических средств, где продолжат создавать качественную и экологичную продукцию. Новая площадка позволит расширить возможности и повысить производственные мощности.

Бренд «Ecocaps» принадлежит предприятию «Пластик он лайн» и занимается производством в городе Красноармейск экологичной бытовой химии, снижая выброс пластика и используя эко-френдли ингредиенты. Это уникальный продукт — подобного еще нет на рынке.

Расширение мощностей предприятия во многом стало возможно благодаря областным программам Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и поддержке Администрации округа Пушкинский. Группа компаний «Пластик Он Лайн» ежегодно получает возмещение затрат на модернизацию производства, инвестирует и собственные средства. Самое важное, что эта компания дает стабильные рабочие места и зарплату местным жителям.

«Мы гордимся тем, что развиваемся и вносим вклад в будущее региона, создавая новые рабочие места и внедряя современные технологии», — отметил генеральный директор ГК «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.