P2P-обмен, стейблкоины и лимит в 3,5 млн: криптовалюту в России могут разрешить

На рынке обсуждают возможное смягчение законопроекта об обороте криптовалют: разрешение P2P-обмена между физлицами, легализацию стейблкоинов и порог коммерческой деятельности от 3,5 млн рублей в месяц, однако официальный текст поправок до сих пор не опубликован, сообщили РИАМО эксперты.

В соцсетях и среди участников рынка активно распространяется информация о содержании поправок к законопроекту «О цифровых валютах и цифровых правах» ко второму чтению. Согласно этим данным, правительство может предложить существенное смягчение первой редакции: разрешить прямой P2P-обмен между физлицами без посредников в виде брокеров или бирж, считать коммерческой деятельностью только множественные сделки на сумму более 3,5 млн рублей в месяц, а также разрешить оборот иностранных стейблкоинов и токенов, даже если они выпущены в недружественных юрисдикциях.

Основная часть закона, согласно слухам, начнет действовать с 1 июля 2026 года, отдельные положения — в 2027 году, а некоторые — только в 2028-м. Однако официальный текст поправок на сайте Госдумы пока не опубликован.

Гендиректор компании ТЕХНОБИТ Александр Пересичан отмечает, что если слухи соответствуют действительности, это «однозначно шаг в правильную сторону». По его словам, отказ от обязательного проведения всех сделок только через лицензированных посредников снимает избыточное давление с рынка.

«Особенно важно, что мелкие обменники с оборотом до 3,5 млн рублей в месяц могут не вставать на учет — это спасет сотни небольших игроков», — пояснил Пересичан.

При этом он обратил внимание на технические неясности в обсуждаемых нормах. Формулировка «обмен без использования банковских счетов» остается размытой. Непонятно, как тогда осуществлять обмен, если принимать рубли в оплату за криптовалюту на банковский счет не разрешается.

Главным вызовом Пересичан считает сроки: даже если поправки действительно будут внесены, к 1 июля 2026 года нужно создать инфраструктуру, а финального текста до сих пор нет.

Исполнительный директор Millpay Игорь Плотников также оценивает потенциальные изменения положительно.

«Первая версия была чрезмерно жесткой. Она фактически запрещала оборот вне посредников. Если слухи верны, мы видим разумный компромисс: снижение давления на P2P и мелких обменников, введение стейблкоинов в правовое поле, а также разрешение брокерам работать с нерезидентами. Это дает импульс и бизнесу, и инвесторам», — полагает Плотников.

Согласно распространяемой информации, поправки разрешат брокерам заключать сделки напрямую с другими брокерами, обменниками, управляющими и нерезидентами, но только в случаях, установленных Центробанком.

Вместе с тем Плотников сомневается в целесообразности лимита для неквалифицированных инвесторов на уровне 300 тыс. рублей в год.

«300 тыс. рублей в год — чрезмерно жесткий лимит для реального рынка. А дополнительный лимит, который будет установлен Центробанком, добавляет неопределенности», — считает Плотников.

По словам эксперта, сроки принятия законопроекта, скорее всего, будут сдвинуты. Он также обращает внимание на отсутствие официального текста на сайте Госдумы.

«Пока на сайте Госдумы нет проекта ко второму чтению, все обсуждения — только слухи. До 1 июля осталось две недели. Я сомневаюсь, что закон заработает в заявленный срок, даже если поправки примут», — резюмировал Плотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.