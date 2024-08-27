Криптокошелек Telegram снова начал работать

В пресс-службе Telegram Wallet отметили, что всем пользователям вновь стало доступно большинство возможностей кошелька, в том числе обмены DOGS и торговля на P2P-маркете. Однако депозиты в сети TON все еще обрабатываются. В компании пообещали исполнить их в течение 6-8 часов.

Корреспондент ТАСС отметил наличие сбоев при переводах. Он сообщил, что при входе в кошелек все еще появляется сообщение о задержках при обработке транзакций.

Некоторые пользователи связывают сбои в работе криптокошелька Telegram с арестом создателя мессенджера Павла Дурова. Миллиардера задержали во Франции 24 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом Павла Дурова стоит Вашингтон. США пытаются установить контроль над мессенджером, из-за чего стараются предъявить Дурову обвинения в более десяти преступлениях.