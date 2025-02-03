Криптоэксперты рассказали, что будет с рынком после падения биткоина

Введение новых тарифов в США стало серьезным триггером для разворота крипторынка. После длительного восходящего тренда инвесторы столкнулись с новой волной неопределённости, которая вызвана торговыми ограничениями и возможным замедлением мировой экономики, сообщили РИАМО криптоэксперты.

Инвесторы обеспокоены последствиями введения американской администрацией повышенных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая. Участники рынка опасаются, что это может быть только первый шаг в глобальной торговой войне, которая приведет к замедлению мировой экономики и может спровоцировать еще один виток инфляции в США, говорит главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его словам, индекс страха и жадности криптовалют падал до 39 баллов против вчерашних 60, что свидетельствует о резкой смене настроений в среде инвесторов.

Также разворот тренда на крипторынке виден по ставкам на рынке предсказаний Polymarket, отмечает Ли. Самой популярной ставкой по биткоину теперь является снижение цены до 90 тыс. долларов, при этом падение до 85 тыс. долларов тоже достаточно популярный прогноз, превышающий по популярности ставки на рост биткоина до 110 тыс. долларов. Для Ethereum инвесторы видят будущее в районе 2 тыс. долларов — это означает падение в два раза от максимумов этой зимы.

«Нынешняя распродажа может быть компенсирована в ближайшие 24 или 48 часов, так как после резких падений на крипторынке традиционно происходит отскок, но восстановления до прежних уровней может не произойти из-за тревожных настроений у инвесторов. Вероятность негативного сценария для февраля на крипторынке резко возросла. После небольшой коррекции, которая может последовать за нынешней распродажей, не исключена еще одна волна снижения, которая вынесет криптовалюты к многомесячным мнимумам», — пояснил эксперт.

«Текущая ситуация резко повышает вероятность так называемого „чёрного февраля“ для криптовалют, когда распродажи могут усилиться, а восстановление рынка затянется. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с торговой войной, которую по сути объявила администрация Дональда Трампа», — полагает CEO Crypto Simmit Алексей Зюзин.