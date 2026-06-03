Кредитование бизнеса увеличится во втором полугодии 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года корпоративный кредитный портфель Сбера по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) вырос на 2,3%. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли опережающее авансирование госконтрактов и сохранение высокой ключевой ставки.

Оживление спроса на кредиты во втором полугодии аналитики связывают с дальнейшим снижением ключевой ставки и постепенным восстановлением деловой активности, которая в первом квартале снизилась на 0,2% год к году.

«Мы фиксируем классическую картину первого квартала: сезонная пауза на фоне жесткой монетарной политики. Однако по мере смягчения ДКП и восстановления деловой активности мы ожидаем перелома тренда уже во втором полугодии. Ориентир — 10–12% прироста корпоративного портфеля по итогам 2026 года — остается абсолютно достижимым. Мы продолжим внимательно следить за инвестиционным и потребительским спросом. По итогам второго квартала дополнительно оценим рыночную динамику и при необходимости уточним прогноз», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.