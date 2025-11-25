«Кредит на 30 лет»: эксперт рассказал об ипотеке в Москве

Эксперт Кулаков: в Москве средний срок выплаты ипотеки — более 27 лет

Профессор НИУ МГСУ, глава «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков заявил, что средний срок льготной ипотеки в России в 2025 достигает 27 лет и 4 месяцев, сообщает «ФедералПресс» .

«Данные ЦБ показывают, что в условиях турбулентной экономической ситуации домохозяйства испытывают проблемы с обслуживанием долгосрочных кредитов. За 2024 год просрочка по ипотеке выросла на 63%, до 95 млрд рублей. С 1 января по 1 августа 2025 года объем просроченной задолженности — до 146,2 млрд рублей», — сказал эксперт.

По его словам, такая ситуация заставила Центробанк существенно скорректировать макропруденциальные меры, касающиеся заемщиков с повышенной долговой нагрузкой.

Уменьшение периода ипотечного кредитования станет реализуемым при значительном удешевлении стоимости кредитов и увеличении реальных доходов населения. Не следует ожидать значимого падения цен на недвижимость, однако не исключены более выгодные предложения в рамках акционных программ от строительных компаний.

