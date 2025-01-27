Красиво жить не запретишь: маркетолог рассказала, что мешает разбогатеть

Маркетолог Елена Волошанина заявила, что идея «жить и сейчас» часто мешает людям начать осознанно подходить к своему бюджету и копить деньги.

«Задать себе вопросы: „а что мне дает эта покупка“, „какую истинную потребность она закрывает“ или даже „какие внутренние травмы толкают меня это купить“? Необходимо понять истинный мотив, толкающий на бесполезные траты», — посоветовала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, заглянув в себя, можно узнать много нового. Например, понять, что истинной причиной спонтанной покупки могут быть травмы и попытки заглушить стресс, возможность продемонстрировать самому себе любовь и заботу, развеять скуку или преодолеть опыт нищеты.

Кроме того, на людей в финансовой сфере влияют сиюминутные эмоции и внешние факторы — например, маркетинг в соцсетях, примеры успешных блогеров и желание им подражать. В некоторых случаях стоит подумать, что также может принести гормоны радости, но дешевле или вообще бесплатно.

Еще одна проблема — это дорогие привычки: регулярные походы в рестораны или заказы на маркетплейсах. В этом случае эксперт посоветовала подумать и положить на другую чашу весов мечты — машину, ремонт, квартиру, путешествие или образование.