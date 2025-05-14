Котировки крупнейшего в России фонда ликвидности аномально упали на Мосбирже

Котировки крупнейшего в России фонда ликвидности аномально упали в ходе торгов на Московской бирже, сообщает РБК .

В среду в 16:22 по московскому времени котировки биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» (тикер — LQDT) снизились на 4,07% за одну минуту, опустившись до 1,6166 рубля за пай. Однако уже через две минуты котировки вернулись к прежнему уровню и составили 1,6853 рубля за пай.

Таким образом, на минимуме стоимость бумаг достигла уровня, который наблюдался в конце февраля — начале марта 2025 года.

Оператором данного биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) является управляющая компания «ВИМ Инвестиции».

Как отметил аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов, отклонение цены можно считать минутной рыночной неэффективностью, поскольку просадку быстро выкупили. По словам эксперта, за 5 минут был осуществлен значительный оборот — более 3 млрд рублей.

Ранее экономист Ольга Романченко рассказала, можно ли в России жить на дивиденды. По словам эксперта, дивиденды — это лишь один из вариантов потенциальной доходности.