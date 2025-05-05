Экономист рассказала, можно ли в России жить на дивиденды

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко рассказала, можно ли в России жить на дивиденды, сообщает Газета.ru .

«Можно ли жить на дивиденды в России? Однозначного ответа „можно“ дать нельзя, ведь дивиденды по акциям российских компаний вы можете получить только, во-первых, когда компания заработает прибыль. А этому способствует развитие экономики в стране и мире, политика Центрального Банка и ключевая ставка, поддержка отрасли со стороны правительства РФ. А тормозить могут санкции, геополитическая обстановка и прочие внешние факторы», — отметила она.

Эксперт добавила, что даже при наличии прибыли, организация может предпочесть реинвестировать ее в развитие, а не распределять в виде дивидендов. По ее словам, дивидендные выплаты не являются стабильным источником дохода, как, например, пенсии. Компании имеют право в любой момент скорректировать свою дивидендную политику, снизить размеры выплат или вовсе отказаться от них.

Стоит учитывать, что дивиденды — это лишь один из вариантов потенциальной доходности. Существует также вероятность роста стоимости акций, позволяющая получить дополнительный доход. Однако рыночная динамика непредсказуема. Котировки могут снизиться, выплаты могут быть урезаны, и тогда вся стратегия «жизни на дивиденды» оказывается под угрозой, подчеркнула Романченко.

Кроме того, необходимо помнить, что акции — это инструмент с высокой степенью риска. В настоящее время можно найти варианты с меньшим риском, такие как облигации, фонды ликвидности или банковские вклады, которые обеспечивают доходность до 20% годовых. Это позволяет получать сопоставимый пассивный доход с меньшей волатильностью.

Получение дохода от дивидендов — это не просто «вложил и забыл», предупредила экономист. Это требует постоянной работы, анализа портфеля, отслеживания рыночной ситуации, оценки рисков и перераспределения активов. Следовательно, такой доход сложно назвать полностью «пассивным».

Наиболее разумным подходом является формирование диверсифицированного портфеля, включающего как низкорисковые инструменты, так и акции, в соответствии с личным риск-профилем. Это позволит снизить риски и сделать прогнозирование дохода более стабильным.

Как правило, люди, живущие на дивиденды, обладают значительным стартовым капиталом и высоким уровнем финансовой грамотности. Они не ограничиваются только акциями, а используют дивиденды как часть комплексной финансовой стратегии, заключила Романченко.